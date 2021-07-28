OMÜ çalışanı ve öğrencilerine AFAD’dan temel köpek eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) iş birliğinde düzenlenen "Köpek Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Kursu" başladı.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 36 kişinin katıldığı eğitimde kursiyerlere köpek psikolojisi, köpek temel eğitimleri, itaat eğitimleri, arama ve kurtarma bilgileri teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.



“Eğitim katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü”

2631 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan eğitim katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, eğitim alanına ziyarette bulunarak uzman eğitmen Boran Aydın ve ekibiyle bir araya geldi. Daha sonra katılımcılarla sohbet eden Rektör Ünal, eğitimin önemi ve üniversiteye katkısından bahsetti.

Rektör Ünal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ve alanında uzman eğitimcilerle gerçekleştirilen eğitim, üniversitemizin Köpek Eğitimi ve Arama Kurtarma çalışmalarında ön plana çıkmasına katkı sağlayacak.”



“Katılanların her şeyden önce hayvansever kişiler olması gerekiyor”

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan UKIFED Başkanı ve kurs eğitmeni Boran Aydın, sertifika programına katılanların her şeyden önce hayvansever kişiler olması gerektiğini söyledi.

Katılımcılara 48 saat ders verileceğini, başarılı olanların köpek eğitmeni sertifikası alacağını belirten Aydın, "Köpek eğitmenliği eğitimi sabır, sevgi ve disiplin gerektirir. Köpeklerin psikolojisini ve davranışlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hayvan sevgisi olmayan birinin bunu başarması çok zor. Kurslarda alan ve şahıs koruma, arama kurtarma, iz takibi, terapi köpeği eğitimi gibi branşlarda eğitim veriyoruz" dedi.

Kursa katılan hemşire Elif Sağlam da özellikle deprem, göçük, heyelan gibi durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda köpeklerden yararlanmak amacıyla eğitimlere katıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.