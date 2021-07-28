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Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolunun 8. kilometresinde Sarıışık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI çekici plakalı ve GG 809 P dorse plakalı tır, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halinde iken Sarıışık Kavşağı'na geldiğinde yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen 73 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın kullandığı 55 DD 144 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan çıkarak çam ağacına çarpan tır ise refüje çıkıp makaslama yaptı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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