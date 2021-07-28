Samsun Üniversitesi "Study in Turkey 2021 YÖK Sanal Fuarı"nda

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) bu yıl ikincisini düzenlediği “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021” dijital ortamda uluslararası öğrenci adaylarına kapılarını açtı.

Küresel Kovid19 pandemisinin yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve üniversiteleri yurt dışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar bu yıl, 2729 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Uluslararası düzeyde yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda üniversitelerle buluşturulması amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen sanal fuarda çevrim içi görüşmeler ve seminerler ile üniversitelerin uluslararası tanıtımını gerçekleştirilecek.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda standıyla yer alıyor. Tüm bölümleriyle fuarda yer alan Samsun Üniversitesi uluslararası öğrenci adaylarını detaylı olarak bilgilendirmeyi amaçlıyor. Üniversitenin bölüm/programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, kontenjanlar, burslar ve konaklama imkanları, değişim programları gibi konular, üniversite dijital standında öğrenciler ile buluşacak.

Gençlere, kendilerine sunulan imkanlar ve uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim alanında sahip olunan potansiyel hakkında bilginin verileceği fuar Türkiye saatiyle 08.0020.00 saatleri arasında 'http://virtualfairyok.gov.tr' web adresi üzerinden ziyaret edilebilecek.

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