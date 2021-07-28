Bafra'da düğün magandalarına geçit yok

Samsun Bafra Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde düğün ve nişan konvoylarında havaya rastgele ateş eden 7 kişi hakkında işlem yapıldı.



Düğün konvoylarını takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1728 Temmuz tarihleri arasında silahla havaya ateş açarak huzur ve güveni bozan 4 şahıs hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan, 2 şahıs hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten adli işlem, 1 şahıs hakkında da kurusıkı tabanca taşımaktan bin 730 TL idari işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 41 adet, tabanca fişeği, 6 adet boş kovan, 1 adet av fişeği, 67 adet av fişeği kartuşu, 1 adet muşta ele geçirildi.



Çetinkaya Köprüsü başında oluşan trafik yoğunluğunu takip etmek ve silah atan şahısları tespit etmek için resmi ve sivil ekipler görevlendirildi. Gerek düğün salonlarında yapılan düğün, kına vb. etkinlikler, düğün konvoyları, Gelin Köprüsü'ndeki etkinlikler de sivil ve resmi görevlilerce sıkı bir şekilde takip edilecek. Trafik kuralı ihlali yapan araçlar ile ateşli silahla ateş eden, izinsiz havai fişek atan şahısların görüntü ve fotoğrafları çekilecek. Kimlik tespiti yapılan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

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