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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden geçmişe yolculuk

İHA

Öğrencilerden geçmişe yolculuk

Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenciler için hazırlanan “Telafide Ben de Varım’’ programı kapsamında Samsun’da müze eğitimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler Türkiye'nin mirası olan kültür zenginlikleri tanıtıldı. Düzenlenen etkinlikle öğrencilere yeteneklerini sergileme imkânı verilerek onların evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatması, gönüllülük bilinci kazanması, doğa ve çevre bilinci gibi konularda farkındalık oluşturması sağlandı.
“Telafide Ben de Varım’’ programı kapsamında eğitime katılan öğrenciler, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde gerçekleştirilen müze eğitimi ile eğlenceli etkinliklere katılarak verimli zaman geçirdi. Müzenin diagromik bölümünde bulunan, Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu olma özelliğini taşıyan bölümde farklı ortam zenginliği ile karşılaşan öğrenciler, öğrendiklerini somutlaştırma olanağı buldular. Böylelikle öğrencilerin etkin katılımları gözetilerek birçok alanda gelişmelerine fırsat tanındı. Eğitimler kapsamında yıl içinde farklı yaş grubundan birçok öğrencinin bu etkinliklere katılımı hedefleniyor.

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