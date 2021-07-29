Kırsala göç başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı altyapı çalışmaları ile tersine göç başladı.

Çarşamba ilçesi Çatak Mahallesi’nde yıllardır yaşanan yol sorunu çözüldü. Yapılan beton yol ile ulaşım güvenli hale geldi. Çatak Mahalle Muhtarı Ali Alkan, “Yolumuz yapıldıktan sonra 4 ay içinde nüfusumuz 1200’den 1350’ye yükseldi” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e kadar 17 ilçedeki 1251 mahallenin tamamında yol ve içme suyu sorunu çözmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yıllardır yol sorunu yaşayan mahallelerden Çarşamba ilçesine bağlı Çatak’ta, vatandaşların hasreti sona erdi. İlçenin en kalabalık yerleşim yerlerinden olan mahallede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 5 km uzunluğundaki stabilize grup yolunu betonla yeniledi. 19 Nisan’da hizmete açılan yolun genişliği de 6.5 metreye çıkarıldı.

Ulaşım sorunu sebebiyle 2000’li yıllarda evlerini terk ederek ilçe merkezine ve şehir dışına göç eden mahalle sakinleri, yollarının kalitesinin ve standardının arttığını görünce geri dönüş kararı aldı. Mahalle sakinlerinden 150 kişi 4 ayda köylerindeki evlerine geri dönüş yaptı. Göçle birlikte mahallenin nüfusu 1200’den 1350’ye yükseldi.

Beton yol sayesinde ilçe ulaşımının büyük oranda rahatladığını ifade eden Çatak Mahalle Muhtarı Ali Alkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Muhtar Alkan, “Yıllardır yol sorunumuz var. Yolumuz günden güne de bozuldu, köstebek yuvasına döndü. Geçtiğimiz nisan ayında Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton yola çevirdi. Yolumuz genişletilerek 6.5 metreye çıkarıldı. Beton yolumuz sayesinde mahallemiz güzelleşmeye başladı. Göç eden vatandaşlarımız geri dönüyor. 4 ay içinde nüfusumuz 1200’den 1350’ye yükseldi” diye konuştu.

Beton yolun çok güzel olduğunu dile getiren mahalle sakinleri ise “Çatak yolu 1975 yılında açıldığından beri çok zor şartlarda gidip gelirdik. Sonradan stabilize döküldü ama seyahat etmek yine sıkıntıydı. 40 senedir stabilize yolu nasıl gelip gittiğimizi bilmeden kullanıyorduk. Yol olmadığı için de köyümüzde duramıyorduk. Şimdi ise rahatlıkla köyümüze evimize gidip geliyoruz. Akşam evimize gelebiliyor, sabahta da işimize gidebiliyoruz. Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz. Çok da güzel oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar“ ifadelerini kullandı.

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