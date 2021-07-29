Gençler Samsun'u keşfediyor

"Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Samsun'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler şehre hayran kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Kastamonu'dan 40 kişi Samsun'a geldi. Milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla iller arasında ziyaret eden gençler arasında kardeşlik köprüsünün kurulduğu, kültürel ve ortak değerlerin paylaşıldığı ve gençlerin ufkunun genişlediği proje kapsamında, gençler Samsun'da birçok yeri ziyaret etti. Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından rehberlik edilen gençler ilk olarak Meyveci Dede mekanında kahvaltı yaptı. Akabinde sırasıyla gençler Samsunum 1 Gemisi Karadeniz turu, Büyükşehir Belediyesi At Binicilik Tesisleri, Amozon Köyü, Asri Mezarlık Şehitlik, Kent Müzesi ve Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etti.

Samsun'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler memnuniyetlerini dile getirdi.

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