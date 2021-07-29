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Vali Dağlı: “Atakum genç nüfusuyla bizim için önemli” Hedef ‘mavi Atakum’

İHA

Vali Dağlı: “Atakum genç nüfusuyla bizim için önemli” Hedef ‘mavi Atakum’

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Aşı olmazsa olmazımız. Özellikle 1724 yaş arası gençlerimiz aşı olmalı. Atakum, genç nüfusun fazla olması nedeniyle bizim için önemli” dedi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve kurum müdürlerinin katılımıyla Mimarsinan Mahallesi Şehit Pilot Ümit Özer Parkı’nda “halk günü” gerçekleştirildi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Dağlı, Kaymakam Yıldız ile Başkan Deveci, ardından Atakum’da görev yapan muhtarlarla Atakum Kaymakamlığı’nda bir araya geldi. Muhtarlar buluşmasında Samsun Sağlık İl Müdürlüğü’nün bir günde 55 bin 555 aşı hedefiyle ilgili katılımcılara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz tarafından sunum yapıldı.

“Maviye döneceğiz”
Toplantıda korona virüse karşı aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Dağlı, ”Kentimizde mavi olan ilçelerimiz var. Atakum bizim için önemli. Atakum’daki aşılama oranına kötü diyemeyiz ama genç nüfus çok fazla. Bizim de hedef kitlemiz genç nüfus daha çok. Genç nüfusun aşısını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Atakum, genç nüfusun fazla olması nedeniyle bizim için önemli. Yarından itibaren başlayacak çalışma ile Atakum’da oranımızı yükseltebilirsek Samsun’un mavi olmasının önü mutlaka açılacak. Bu işin şakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Hepimizin çevresinde bir yakınını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Aşı olmazsa olmazımız, özellikle 1724 yaş arası gençlerimiz aşı olmalı. Sadece bir gün değil, 1.5 yıldır olduğu gibi canla başla gayret göstereceğiz. İnşallah biz bunu başaracağız ve Samsun olarak mavi rengine döneceğiz” diye konuştu.

“Bu zinciri kırmamız lazım”
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz Samsun’da vaka sayılarının yeniden yükselmeye başladığını söyleyerek, “Demek ki tek başına maske, mesafe, hijyenle bu iş olmuyor, olmayacak. Bizim ikinci bir şeye ihtiyacımız var bu da aşı. Şimdi bir kampanya başlatıyoruz. Bizim Samsun olarak aşı oranımız yaklaşık yüzde 66. Atakum bu oranda yüzde 70, daha iyi ama Atakum’un şöyle bir handikabı var: Bizim en çok aşı olmayan grubumuz 1724 yaş aralığı. Sayın Valimizin dediği gibi buranın nüfusu çok yüksek ve 1724 yaş grubu çok fazla. Bu yaş aralığındaki kişiler Atakum’da denizde, sahilde, kafede, diğer ilçelerdeki gençler de burada. Bu nedenle sizin buradaki yakınınıza kardeşinize, kızınıza, oğlunuza bulaştırma şansı çok yüksek. Gençler hastalığı hissetmiyor, daha hafif geçiriyorlar. Onlar size ve yakınlarınıza bulaştıracak. Siz virüsü alıp alıp eve annebabanıza götüreceksiniz. Dolayısıyla bizim bir yerden bu zinciri kırmamız lazım. Bu virüsle mücadelede yapabileceğimiz tek şey şu anda aşı. Bu yüzden bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyamızın adı ‘Hedef 55 bin 555.’ Biz Samsun olarak bu kadar aşıyı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sağlık ordusu olarak biz her şeye hazırız. Noktalarımız oluşturduk. Atakum Bölgesi için hastanelerimiz ve Aile Sağlık Merkezimiz haricinde özellikle Gençlik Merkezi’nde, City Mall’da, Sağlık Hayat Merkezi’nde, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ve Türkİş Tramvay İstasyonu'nda aşı noktalarımız olacak. Yarın randevusuz aşıları açıyoruz. Böylece randevu problemimiz de olmayacak” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi’nden aşı olanlara Nutuk hediye
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise aşılama çalışmalarına tüm imkanları ile destek vereceklerini belirterek, “Sağlık İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışarak yalnızca merkez değil, kırsal mahallelerimizde de aşılama çalışmalarına destek vereceğiz. Halk sağlığımız için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına çalışacağız. Bu devam edecek bir çalışma olacak, vaka sayılarımız sıfıra inene dek sürdüreceğiz. Atakum çok hareketli bir yer. Çevresinden çok misafir alıyor. Şu an 550600 bin nüfusu var. Bu yurttaşlarımıza ulaşarak aşı sürecini tamamlamış olalım. Biz de Atakum Belediyesi olarak gençlerimizi aşıya teşvik etmek için Nutuk kitabı hediye edeceğiz. Gençlerimiz hem okusunlar hem de aşı olsunlar. Atakum, Karadeniz’in en farklı ilçesi. Burada da farkımızı gösterelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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