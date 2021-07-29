Çarşamba’ya macera parkı

Karadeniz Bölgesi’nin en uzun zipline hattını ve içerisinde birçok macera parkurunu barındıracak olan Çarşamba Tema Park için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Karadeniz Bölgesi’nin en büyük zipline hattını ve diğer macera parkurlarını hayata geçireceklerini söyleyerek Tema Park projesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Çarşamba Tema Park; bölgenin en büyük zipline hattını, macera parkı, tırmanma duvarı, serbest atlayış, dev salıncak, ağ parkurufileli macera parkı, survivor parkuru ve sıçra yakala alanlarını içerisinde barındıracak.



Çalışmalar devam ediyor

Macera Parkı için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Doğan, “Gençlerimizin, ilçemizde diledikleri gibi vakit geçirmesi ve çeşitli sosyal aktivitelere katılabilmesi bizler için çok değerli. Bu kapsamda Çarşamba’mıza kazandıracağımız Macera Parkı’mız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi bir turizm merkezi haline getirmek, çevre ilçelerden de ziyaretçilerin gelip görerek ve çeşitli aktivitelere katılarak Çarşamba’yı tanımasını sağlama gayretindeyiz. Yeşilırmak Millet Bahçemiz bölgenin en büyük “Tabiat Parkı” olma özelliğini taşıyor. Parkımız içerisinde piknik alanları, kafe, binicilik tesisi gibi çeşitli faaliyet alanlarını da barındırıyor. İnşallah Macera Parkı’mızı da tamamladığımızda bölgemiz için büyük değer olacak. Hem gençlerimiz, macera tutkunlarımız gönüllerince eğlenebilecek hem de ilçemizin gelişimine katkı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Macera Parkı’nı ağustos ayı içerisinde tamamlama gayretinde olduklarının altını çizerek, “İnşallah ağustos ayında parkımızı tamamlamış olacağız. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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