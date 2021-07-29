Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti

İHA

Korona testi için sürüntü verirken hayatını kaybetti

Samsun'da iki çocuk babası bir kişi, korona testi için hastanede sürüntü verirken olduğu yere yığıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın korona virüs testi pozitif çıktı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmet Ş., korona virüs şüphesiyle test için sürüntü verirken birden olduğu yere düşüp kaldı. Hastanenin acil servisine kaldırılarak müdahale edilen İsmet Ş., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmet Ş.'nin korona virüs testi de pozitif çıktı.
İsmet Ş.'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 ...
Çarşamba’ya macera parkı
YEREL HABERLER Çarşamba’ya macera parkı
FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan eski savcı tutuklandı
Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü ...
Genç öğretmenin cenaze namazını, imam babası kıldırdı
YEREL HABERLER Genç öğretmenin cenaze namazını, imam babası kıldırdı
Şüphe üzerine 2 bin 800 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine 2 bin 800 uyuşturucu hapla yakalandı
Vali Dağlı: “Atakum genç nüfusuyla bizim için önemli” Hedef ‘mavi Atakum’
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Atakum genç nüfusuyla bizim için ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına ...
Bafra'ya yeni semt pazarı
YEREL HABERLER Bafra'ya yeni semt pazarı
Gençler Samsun'u keşfediyor
YEREL HABERLER Gençler Samsun'u keşfediyor
Samsun'da aşı kampanyasına esnaftan destek yağıyor
YEREL HABERLER Samsun'da aşı kampanyasına esnaftan destek yağıyor
Kırsala göç başladı
YEREL HABERLER Kırsala göç başladı
Öğrencilerden geçmişe yolculuk
YEREL HABERLER Öğrencilerden geçmişe yolculuk
2 bin kişi bu yöntemle sigarayı bıraktı
YEREL HABERLER 2 bin kişi bu yöntemle sigarayı bıraktı
Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da 22 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ...
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
YEREL HABERLER Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Yaşlı adamı darp eden genç konuştu
YEREL HABERLER Yaşlı adamı darp eden genç konuştu
Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak
YEREL HABERLER Karadeniz'in Kırkpınar'ı Alaçam güreşe doyacak
Samsun Üniversitesi "Study in Turkey 2021 YÖK Sanal Fuarı"nda
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi "Study in Turkey 2021 YÖK Sanal ...
Muharrem İnce’den CHP seçmenine çağrı: "Kerhen CHP’ye oy vereceğine gel Memleket Partisi’ne oy ver”
YEREL HABERLER Muharrem İnce’den CHP seçmenine çağrı: "Kerhen CHP’ye ...
Murzioğlu: "Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 milyon dolar ihracat yaptı" "1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız"
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Samsun 2021 yılının ilk altı ayında 616 ...
Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin ...
Kastamonulu gençler Samsun’da Kastamonulu gençler Başkan Demir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Kastamonulu gençler Samsun’da Kastamonulu gençler ...