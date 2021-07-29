OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, 20202021 eğitimöğretim yılı mezunlarını verdi. Buna ilişkin düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşayarak diplomalarını aldı.

OMÜ’nün merkez Kurupelit Kampüsü’ndeki tören alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Işık, Doç. Dr. Muhammet Bahadır, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı. 16 Nisan 1975 tarihinde kurulan ve 46 yılını tamamlamış OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin mezunlarının mesleğe adım attığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



“Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız”

Törenin açılışında konuşma yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, mezun olan öğrencilerin sevincini paylaşmak, fakültenin ülkeye kazandıracağı mesleğinde yetkin genç beyinleri uğurlamak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Dekan Kasap konuşmasında, “Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Özellikle ciddi bir salgın döneminde okulunuzdan, arkadaşlarınızdan ve hocalarınızdan uzak kaldınız. Buna rağmen bugün her biriniz artık kendinize, ailenize ve ülkenize karşı sorumlu birer yıldızsınız. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler, başarıdan başarıya koşarken Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” dedi.



“Ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarının, sorumluluklarının farkındayız”

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Matematik Bölümü öğrencisi Merve Nur Gökalp ise, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarının, sorumluluklarının farkındayız. Ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri olan OMÜ’den mezun olmak bizleri onurlandırmaktadır. Bugünlere gelmemizde emekleri olan hocalarıma teşekkür ederken arkadaşlarımı da bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren fakülte birincisi Matematik Bölümü öğrencisi Merve Nur Gökalp, fakülte ikincisi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Sedef Kaptan, fakülte üçüncüsü Coğrafya Bölümü öğrencisi Rabia Nur Özcan’a diplomaları ve hediyeleri hocaları tarafından verildi. Mezuniyet töreninin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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