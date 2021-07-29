Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri şüphe üzerine yaptıkları aramada M.M. ve B.K. isimli şahıslardan 267,9 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 4 adet plastik şişe içerisinde 560 ml aseton, 0,08 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.M. ve B.K.'nin evlerinde yapılan aramada da 7 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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