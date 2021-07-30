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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

75 yaşında liseden mezun oldu, hedefi hukuk okumak

İHA

75 yaşında liseden mezun oldu, hedefi hukuk okumak

Samsun'da yaşayan Neriman Ergören, 75 yaşında liseyi bitirdi. Okumanın yaşı olmadığını kanıtlayan Neriman Ergören'in şimdiki hedefi ise hukuk okumak.
3 çocuk annesi 4 torun sahibi Neriman Ergören İlkadım ilçesinde bulunan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayarlı Muhasebe Bölümünden başarıyla mezun oldu. Diplomasını ise İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in elinden aldı. Geçmişte bazı sorunlarından dolayı liseyi yarıda bırakan Neriman Ergören azimle 75 yaşında liseyi bitirerek hayalini gerçekleştirdi.

"İçimde ukde kalmıştı, hep hayal ettim"
3 çocuğunu da okutarak üniversite mezunu yaptığını ifade eden Ergören, "Topluma saygılı, faydalı bireyler olarak yetiştirmek için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Kendim lisedeyken eğitimim bazı nedenlerden dolayı yarım kaldı. İçimde bu durum bir ukde olarak kaldı. Onun sızısı içimden hiç gitmedi. Çocuklarımı yetiştirirken hep kendim hayal ettim, hayal kurdum. Bende inşallah bir gün yarım kalan lise hayatımı bitiririm diye. Geçen sene artık çocuklarımı büyüttüm. Sıranın bana geldiğine inandım. Geçen sene okuluma müracaat ettim. Kalan derslerimi tamamladım. Bir yıl içinde çok çalıştım. Diplomayı almayı garantiledim. Bu sene ders çalışırken eşim, çocuklarım bana çok destek oldu. Eşim kalem, silgi defter hep bunları bana aldı. Derslerimi takip etti. Çalışmalarıma beni teşvik. Ne yazık ki eşim benim diploma almamı göremedi. 6 ay önce eşimi kaybettim. Diplomamı alınca mezarını ziyaret ettim. Bugün ben okuduysam yine bugün hürriyetimiz sayesinde okudum" dedi.

"Gençler sakın eğitimlerinizi bırakmayın"
Gençlere tavsiyelerde bulunan Neriman Ergören, "Çok bunaldığım zamanlar oldu. Başaramayacağım korkusu yaşadım ama yılmadım. Ben mezun olamamıştım. İçimde ukde kalmıştı. Neden yarım bıraktım diye bunun acısını, üzüntüsünü içimde hep çektim. Çocuklarımı yetiştirirken bu sızı hiç dinmedi. Geçen sene sıranın bana geldiğini düşündüm. Gençlere tavsiyem; sakın eğitimlerini yarım bırakmasınlar. Hiçbir neden eğitimi yarım bırakmak için sebep değildir. Ben badireler atlattım bu yaşıma gelince kadar. Bu yaşıma kadar okuma fikrinden hiç vazgeçmedim. 75 yaşında lise diplomamı aldım ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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