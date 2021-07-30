Vali Dağlı: “Samsun’da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Covid’den kaybettik”

– Samsun’da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Vali Zülkif Dağlı, “Samsun'umuzda 12 tane sağlıkçımızı ve 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik” dedi.

Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun’da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı yüz binde 47,22’e kadar geriledi. 5 hafta Türkiye’nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun zor günler atlattı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1.5 yılda 3 binin üzerinde vatandaşı korona virüsten hayatını kaybetti. 1016 Temmuz haftalık Covid19 tablosuna göre Türkiye’de korona virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 450 olurken, Samsun'da 3 bin kişi ile toplam vefat sayısı yüzde 6 oldu. Samsun’un aşılama yüzdesi ise 66,9.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir günde 55 bin 555 aşılama yapılması hedefiyle başlatılan kampanyanın açılışında şu ana kadar dile getirilmeyen bir bilgi vererek, “Değerli arkadaşlar 1.5 yıl süre zarfında önemli sıkıntılar yaşadık bildiğiniz gibi. Sağlıkçılarımızı kaybettik. 12 tane sağlıkçımızı kaybettik. Samsun'umuzda 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Onun haricinde yine esnaflarımız dükkanlarını kapatmak durumunda kaldı. Okullarımız kapandı. Üniversitelerimiz açılamadı. Ancak bu aşı kampanyasından sonra yeni bir dönemle, yeni bir atılımla, yeni bir trendle inşallah Samsun'umuzda yüzde 75 aşı oranına ulaşmak suretiyle inşallah maviye dönen illerden biri olacağız. İnşallah Karadeniz’de ilk maviye dönen il biz oluruz büyükşehirler içerisinde. Bu manada bu kampanyayı önemsiyoruz” dedi.

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