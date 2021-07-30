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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı

İHA

Samsun'da korona aşısı olana hediye verilecek kampanya başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verildi. Bando eşliğinde başlatılan kampanyada aşı olan vatandaşlara çekilişle hediyeler verilecek.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası ilk olarak insan akışının fazla olduğu İstiklal Caddesi'nde Samsun Bando Ekibi tarafından çalınan şarkılarla eğlence havasında başladı. Sağlık çalışanları ise bando takımı ile birlikte yürüyerek aşı çağrısı yaptı. Vatandaşlar Samsun'un 55 farklı noktasında oluşturulan aşı duraklarına giderek aşılarını yaptırabiliyor. Aşı olanlar arasında yapılan çekilişle vatandaşlara 400 adet Samsunspor forması, 500 adet lunapark bileti, 200 adet aqua park bileti, 3 adet gitar, kitap gibi hediyeler dağıtılacak. Vatandaşlar birçok kafe ve restorandan ise yüzde 55 indirim kazanacak.

Fedakarlık örneği
Aşı duraklarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hemşirelik mesleğinin son gününde aşı uygulama noktasına giderek çalışmaya devam eden destek veren Nebahat Acar hemşireye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Sonrasında kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Pandemiyle geçen son bir buçuk yıl, hepimiz için adeta bir yaşam mücadelesi içinde geçen, umut ve umutsuzluğun bir arada yanımızda yer aldığı, zorlu bir süreç oldu. Bu dönemde Covid 19’a karşı hep beraber güçlü bir mücadele yürüttük. Bu mücadelede zaman zaman üzüntüler yaşasak da pes etmedik. Birlikte büyük başarılar elde ettik. Her türlü zorluğa karşı neler yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Pandeminin başından beri hep vurguladık, Maske Mesafe temizliğe dikkat edeceğiz, ve şimdi de koronaya karşı mücadelede en büyük silahımız olan Aşıyı yapalım diyoruz. Bugün burada aşının koruma kalkanının tüm şehrimizi kaplaması ve Samsun’un Maviye yolculuğunu tamamlamak için bir araya geldik. Biliyoruz ki birlikte olursak başarabiliriz. Bugün başlattığımız bu kampanya ile hız kesmeden aşılama çalışmalarımız sürdürmeye hazırız, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşımızı yaptıralım ki ilimizde yüzde 75’lik aşılama oranına ulaşalım. Henüz çok yeni aşılama grubuna alınan gençlerimize kampanyamız çerçevesinde küçük hediyelerle ödüllendirmek istedik, sağlık tesislerimiz dışında bugüne özel oluşturduğumuz 55 aşı noktasında gün boyu aşılama devam edecek. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızın sorumlu birey olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesini ve aşılarını yaptırmasını istiyoruz" dedi.

Akabinde konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir buçuk yılı aşkın süredir mücadele verildi. Samsun'da 1 günde 55 bin 555 aşı kampanyasında birlikteyiz. Geçmişteki mücadelede aşı yoktu. Aşı yokken o psikolojiyi hep birlikte yaşadık. Büyükşehir Belediyesi olarak bizimde çok büyük mücadelemiz oldu. Geçmişte yoğun bir kısıtlama döneminde sonra ciddi anlamada vaka sayılarında bir düşüş olmuştu. Son günlerde ise bir tırmanış söz konusudur. Maviye dönme noktasında da Samsun olarak bu konuda ön planda olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kampanyayı çok önemsediğimi ifade ediyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise " Güzel bir projeyi Samsun'dan başlatıyoruz. Ülkemize örnek olacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. 55 bin 555 aşı yapmak suretiyle inşallah bugün akşam geç saatlerde bu hedefimize ulaşacağız. Bu aşı kampanyasında inşallah Karadeniz'de büyükşehirler içerisinde ilk maviye dönen il oluruz. Aşı kampanyasından sonra yeni bir dönemle yeni bir atılımla inşallah Samsun'da yüzde 75 oranına ulaşmak suretiyle maviye dönen illerden biri olacağız. Sağlık çalışanlarımız gerçekten bu dönemde önemli özveriler yaptılar. Yine fedakarlıklar yapıyorlar gördüğünüz gibi. 17 24 yaş arası gençlerimizi biz bu dönemde bugün ki başlattığımız kampanya ile inşallah aşı sayısını çok büyük orandan tamamlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.
Aşı kampanyasına katılım devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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