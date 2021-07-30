Çarşamba 55 bin 555 aşı için kolları sıvadı

Korona virüsle mücadele kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan “Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı” kampanyasına Çarşambalılar yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, aşı noktasını ziyaret ederek vatandaşları aşı olmaya teşvik etti.

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan “Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı” kampanyasına Çarşambalılar büyük ilgi gösterdi. Tarihi Çarşamba Köprüsü üzerinde gerçekleşen aşı kampanyasında Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen de bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan aşı olmanın önemini vurgulayarak, “Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşımızı da olmamız çok mühim. Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce başlatılan aşı kampanyasına, Çarşamba’mızdan da ilgi yoğundu. Hemşehrilerimiz Tarihi Köprümüz üzerinde kurulan aşı durağına gelerek burada aşılarını oldular. Virüse karşı en büyük mücadelemizi aşı ile sağlayacağız. İnşallah kurallara uyarak ve aşımızı olarak bu virüsten kurtulacağız. Samsun’umuza mavi çok yakışıyor. Aşı farkındalığımızı artırarak pandemiden kurtulabilir, normal hayatımıza kısa bir sürede dönebiliriz. Pandemide asıl silahımızın aşı olduğunu unutmayalım. Tüm hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hedef 1 günde 55 Bin 555 Aşı” kampanyası kapsamında Tarihi Çarşamba Köprüsü üzerinde kurulan aşı noktasında birçok vatandaş korona virüs aşısı olma imkanı buldu.

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