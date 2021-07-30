18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı

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Samsun'da 18 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kullandığı kiralık araç içerisinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında 18 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahsı kullandığı kiralık araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 57 adet av tüfeği fişeği ve farklı markalarda 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıs, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun İT Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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