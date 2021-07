Başkan Kılıç: “Engellilerimiz baş tacı gençlerimiz göz bebeğimizdir”

Bafra Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen engelliler ve gençlere yönelik uygulamalar takdirle karşılanıyor.



"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden Bafra Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz’in katılımı ile Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde, ilçede bulunan engelli dernekleri üyelerini düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Etkinlikte engellilerle sohbet edilmesi ve sorunlarının dinlenmesinin yanında, Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde Bafra Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan engellilere yönelik el sanatları kursunda üretilen el işi ürünleri hakkında bilgiler alındı. Katılımcılar daha sonra ise yine Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulu'nu ziyaret ederek minik ve genç sporcularla bir araya geldi. Yaz Spor Okullarında yer alan sporcuların heyecan ve coşkularına eşlik eden katılımcılar mink ve genç sporcularla renkli sohbetler gerçekleştirdiler.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada “Belediyemiz tarafından engellilerimize ve gençlerimize yönelik hayata geçirilen çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekleme gayretindeyiz. Bu gün Engelliler Koordinasyon Merkezimizde, ilçemizdeki tüm engelli dernek üyesi kardeşlerimiz ve yaz spor okullarımıza devam eden gençlerimizle bir araya gelerek güzel bir gün yaşadık. Bafra’mızda bulunan engellilerimiz bizlerin baş tacı gençlerimiz ise göz bebeğimiz. Onlara yönelik her türlü çalışmayı ve uygulamalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan’a, Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı’ya, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Rabia Bay Keser ve İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Semiz’e teşekkür ediyorum” dedi.



İş insanları ile istişare toplantısı

Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Kaya Aşcı, Oda Başkanları ve çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan ve düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ”Bafra’da ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için samimi ve kararlı bir gayret içerisindeyiz. Bugün de Sayın Genel Başkan Yardımız ve Milletvekilimiz ile birlikte bu doğrultuda fikir alış verişinde bulunmak istedik. Davetimize icabet eden iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bafra’mızla ilgili çok önemli projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan, Sayın Orhan Kırcalı ve diğer milletvekillerimizden her türlü desteği alıyoruz. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemizin ilçemizde önemli ölçüde katma değer kazandıracağından şüphemiz yok. İlçemizde gerçekleştirilen ve ekonomimize ve istihdamımıza katkı sağlayacak her türlü yatırımı tüm gücümüzle destekleyeceğiz” diye konuştu.

