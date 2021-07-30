15. OMÜ Tanıtım Günleri etkinliklerine yoğun ilgi

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) "15. OMÜ Tanıtım Günleri”, Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde konser, plaj futbolu, kariyer ve sağlık sohbetleri etkinlikleriyle devam etti.

İlk olarak OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Muhammet Sapayev, Dilşah Keçe, Merve Usta ve Muammer Bera Yavuz’dan oluşan grup tarafından verilen konser yoğun ilgi gördü. Konser sonrasında moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Şen’in yaptığı Sağlık Sohbetleri’nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven katılımcıların sorularını yanıtladı.

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