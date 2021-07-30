Samsun Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) devam eden kalite çalışmaları kapsamında, 2829 Temmuz tarihlerinde TSE heyetinin dış tetkik denetimi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı toplantılarını gerçekleştirdi.

Süreç çerçevesinde geçtiğimiz ay, Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısını da başarıyla gerçekleştiren Samsun Üniversitesi, TSE heyetinin katılımıyla iki günlük yoğun bir dış tetkik denetimine de ev sahipliği yaptı.

Çalışma günleri sonunda gerçekleşen kapanış toplantısına, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TSE heyetinden Adnan Bahadır, Erol Kaygı, Nuray Balaban, Emel Özcan, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin ,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.

Samsun Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen kapanış toplantısında TSE heyetinden Denetçi Adnan Bahadır, kalite yolculuğunun devamlı olduğunu, iş süreçlerinin sürekli denetimi sonrasında kalite çalışmalarının sağlıklı yürütülebileceğini vurguladı. Rektör Aydın ise, "Kalite yolculuğu, akademik hayatta öğrenciliğin ömür boyu sürmesi gibi süreklilik arz eder" dedi.

Samsun Üniversitesi’nde kalite çalışmalarının uzun soluklu olacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana çalışmalarımıza kalite perspektifinden bakmaya gayret ediyoruz. Bu süreç tıpkı akademik hayatta öğrenciliğin ömür boyu sürmesi gibi, süreklilik arz eden bir durum. Süreçlerin analizi, değerlendirilmesi, yeri geldiğinde düzenlenip, iyileştirme süreçlerinin uygun zamanda devreye konulmasıyla sağlıklı yürüyeceği ve devamlılığının sağlanacağını çok önemli bir konu. Üniversitemiz kalite yolculuğunda önemli bir adımı bu gün atmış oldu. Kalite çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve başta Adnan bey olmak üzere tüm TSE heyetine teşekkür ederim" diye konuştu.

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