Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi

Mahalle muhtarlarıyla birlikte Canik'teki yatırımları gezen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara yeni projelerle ilgili bilgiler verdi.



Canik Kültür Merkezi'ndeki kahvaltı programında mahalle muhtarlarıyla buluşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yatırımları yerinde tanıtmak amacıyla muhtarlarla birlikte düzenlenen gezi programına katıldı. Canik Belediyesi'ne ait gezi otobüsüyle gerçekleştirilen ilçe turunda çalışmaları devam etmekte olan projelerle ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 5 yıllık görev süreleri boyunca ilçenin çehresini kısa sürede değiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İşe gelmeden önce her sabah 2 saat boyunca yeni çalışmaları takip etmek üzere sahayı gezdiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, yatırımlar hakkında maddi kaynakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Hükümet Konağı, Irmak Karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, gibi pek çok kamu kurumunu ilçede inşa ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıkça bütün imkanlar kolaylaşıyor” şeklinde konuştu.

Yeni yol bağlantılarıyla birlikte ilçedeki ulaşımın daha da kolaylaşacağını belirten Başkan Sandıkçı, yollarla birlikte yeni yatırımların da kolayca gerçekleştirildiğini söyledi. Canik’te yapımı devam etmekte olan Şehir Hastanesi’nin Samsun ve Canik için büyük bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, imar çalışmalarıyla birlikte vatandaşın ata toprağına kavuştuğuna vurgu yaptı.

Gezi ile birlikte Canik ilçesinde yapımı devam etmekte olan tüm yol ve projeleri yerinde görme imkanı bulan mahalle muhtarları gelişmeleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

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