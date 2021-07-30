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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun Sinop Karayolunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresinde ki 55 AEM 560 plakalı otomobil, Mustafa D. (60) yönetimindeki 55 AAU 74 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre savrulan motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol amirliği ve trafik ekipleri ile Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sürücünün cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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