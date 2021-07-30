Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

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Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Sinop Karayolunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresinde ki 55 AEM 560 plakalı otomobil, Mustafa D. (60) yönetimindeki 55 AAU 74 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre savrulan motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol amirliği ve trafik ekipleri ile Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sürücünün cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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