Türkiye'de ilk defa Salep Üreticileri Birliği Samsun'da kuruldu

Türkiye'de ilk defa Salep Üreticileri Birliği (SALEPBİR) Samsun'da kuruldu ve genel kurul toplantılarını yaparak başkanlarını ve yönetimi seçti.



Karadeniz'de fındığa alternatif tarım ürünü olarak olarak görülen ve Samsun'da ekimi çiftçiler tarafından büyük ilgi gören salep ile ilgili Türkiye'de ilk defa birlik kuruldu. Samsun'da bir araya gelen salep üreticileri Samsun İli ve İlçeleri Salep Üreticileri Birliği (SALEPBİR) adı altında toplanarak birliklerini kurdu. Birliğin genel kurul toplantısını yapan salep üreticileri başkanlarını ve yönetimi seçti. Yapılan genel kurul toplantısında Birlik başkanlığına Yener Sağlam, başkan yardımcılığı görevine Yusuf Okuyucu ile yönetim kuruluna Zeki Keskin, Ergin Levent, Betül Hasanoğlu ve Ali Katır seçildi. 25 üyenin bulunduğu birlik üyelerinin 40 dönümlük arazide salep üretimi yaptıkları öğrenildi.

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