İş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.Y.'nin çalışmış olduğu işyerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi ederek söz konusu şahmı takibe aldı. İş yerine yapılan baskında 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. E.Y.'nin Cedit Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 364 adet sentetik ecza hap, 8,56 gram esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen makas ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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