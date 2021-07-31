Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı

İHA

Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı.
Sünnet şöleni ile ilgili başvurular, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak. Sünnet şöleni başvuruları 13 Ağustos Cuma günü sona erecek. 6 yaş ve üzeri çocukları kapsayacak başvurularda aileler form doldurarak istenen belgeleri teslim edecek. Sünnet şöleni kapsamında, Bafra’da ikamet eden ve maddi imkânı bulunmayan, 6 ve üzeri yaştaki çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Sünnet Şöleni, başvuruların ardın belirlenecek tarihte yapılacak.
Bu yıl 17.'si düzenlenecek sünnet şöleni, Kovid19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen ...
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs ...
"Akrabaya gidiyorum" deyip evden çıkan yaşlı kadın kayıplara karıştı
YEREL HABERLER "Akrabaya gidiyorum" deyip evden çıkan yaşlı kadın ...
Samsun'da ateşli piknik yapmak yasaklandı
YEREL HABERLER Samsun'da ateşli piknik yapmak yasaklandı
Samsun 1 günde 55 bin 555 aşı hedefine adım adım yaklaşıyor
YEREL HABERLER Samsun 1 günde 55 bin 555 aşı hedefine adım adım ...
Atakum’da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Atakum’da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
YEREL HABERLER Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
Türkiye'de ilk defa Salep Üreticileri Birliği Samsun'da kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk defa Salep Üreticileri Birliği ...
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı
YEREL HABERLER İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
Eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı
YEREL HABERLER Eski eşini darp eden kocaya verilen 10 yıl 4 ay hapis ...
OMÜ Tanıtım Günü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER OMÜ Tanıtım Günü etkinlikleri başladı
Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni yatırımları gezdi
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı, Canik'teki muhtarlarla yeni ...
Yangın faciasını tek başına önledi
YEREL HABERLER Yangın faciasını tek başına önledi
Samsun Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ...
UKIFED ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER UKIFED ile iş birliği protokolü imzalandı
15. OMÜ Tanıtım Günleri etkinliklerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 15. OMÜ Tanıtım Günleri etkinliklerine yoğun ilgi
Başkan Kılıç: “Engellilerimiz baş tacı gençlerimiz göz bebeğimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Engellilerimiz baş tacı gençlerimiz ...
Bafra’da belediyenin refüje diktiği çiçekleri çaldılar
YEREL HABERLER Bafra’da belediyenin refüje diktiği çiçekleri ...
18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı
YEREL HABERLER 18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı
Salgın döneminde klima uyarısı
YEREL HABERLER Salgın döneminde klima uyarısı
OMÜ'den Marmaris önlemi: Mangal, semaver, piknik yasaklandı
YEREL HABERLER OMÜ'den Marmaris önlemi: Mangal, semaver, piknik ...