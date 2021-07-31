Samsun'da ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı yaşlı kadın bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da "akrabaya misafirliğe gidiyorum" diyerek evden çıkıp kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunun yanında kalan 70 yaşlarındaki 3 çocuk annesi Mevlüde Uman bugün İlyasköy Mahalesi'nden Kışla Mahallesi'ndeki bir akrabasına misafirliğe gitmek için evinden ayrıldı. Mevlüde Umar'dan haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek İlyasköy Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Yaşlı kadının misafirliğe gitmek için evden çıktığı akrabasına da gitmediği ortaya çıktı. Mevlüde Umar'ın gören ve bulunduğu yeri bilenlerin polise ihbarda bulunmaları istedi. Gece yarısı yaşlı kadının bir başka akrabasında olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.