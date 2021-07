Samsun’da ikinci el oto pazarında bayram sonrası hareketliliği

– İkinci el oto pazarı bayram sonrası hareketlenmeye başladı. Satıcılar 300 bin TL altında fiyatlarda araçlar ile 1 milyon TL üzerindeki araçlara ilgi olduğunu belirtti.

İşlerinin bir nebze açıldığını söyleyen Oto Galerici Rıfat Bilgili, “Şu anda bayram öncesi tatlı bir hareketlilik oldu. Hareketlilik bayram sonrası biraz yavaşladı ama eski süreçlere göre hızlanmalar hareketlenmeler var. Çünkü yasaklar kalktı. İnsanlar şimdi artık dışarı gitmek istiyor gezmek istiyor. Bu durumda araba talepleri de yükseldi. Araba talepleri yükselince piyasada hareketlilik olmaya başladı. Fiyat artışı olmadı olmasını da beklemiyoruz zaten biz. Süreç şu an için iyi. Üzücü bir takım olaylardan ötürü tabi insanlar biraz daha muallakta. Malum orman yangınları mesela. İnsanları üzüyor ama akabinde de yine hareketlilik devam ediyor” dedi.

İnsanların tercih ettikleri fiyat aralıklarından söz eden Bilgili, “50 bin TL’nin altında araç zaten yok. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. 50 bin TL atındaki araba parça niyetinde artık. 50 bin TL ile 200 bin TL arasındaki araba çok hızlı koşuyor. 200 binen 300 bine kadar olan araba da 100 bin TL kredi desteğiyle çok iyi koşuyor. Ama 300 bin TL’nin üzerindeki arabalar haliyle biraz daha yavaş. 1 milyon TL’nin üzerindeki arabalar satıyor. Birde 300 bin TL’nin altındaki arabalar satıyor. 300 bin TL ile 1 milyon TL’ye kadar olan arabalar biraz daha yavaş. 1 milyon TL’nin üzerindeki arabalar satıyor çünkü Türkiyemizde para yok diyoruz ama 1 milyon TL’nin üstüne talep gösteren insanlara para var. Yani 1 milyona, 1 milyon 200 bin 300 bin TL fiyatlara sıfır araba alabiliyorlar insanlarımız. Birde 50 bin TL ile 300 bin TL arasında hareketlilik var. Biz süreç olarak şu an memnunuz artık insanlarda bir tutarsızlık var. ‘Memnun değiliz’, ‘şöyleyiz böyleyiz’ diye o tutarsızlık biraz da blöf yani. İnsanların memnuniyetsizliği” diye konuştu.

Bafra’da ikinci el alım satımı yapan Erol Uyar ise, “80100 bin aralığında araçlar daha çok talep görüyor. 100 bin ile 150 bin TL arasında yine bir durgunluk var gibi. İnsanlar ‘ne olacak’ diye bir bekliyor. 80 100 bin TL arasında bir hareketlilik var ama onun üzerine çıktığında yine daha bir durgun gibi. Daha uyguna bulayım daha fazla kazanayım istiyorlar ama beklediği her gün aradaki mesafe açılıyor. Artık 50 – 60 bin TL’ye araç bulmak zor. 80100 bin TL’deki araçlar orta sınıf diyelim artık yan bulup da alabileceği. 3040 bin TL’ye artık en düşük bile bulması zor” şeklinde konuştu.

