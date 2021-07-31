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Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

İHA

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Halil Dedeli (76) idaresindeki 41 EC 399 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlerin arasından yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Halil Dedeli ile Nebahat Dedeli (57) ağır yaralandı. Halil Dedeli kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Nebahat Dedeli ise Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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