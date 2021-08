Başkan Demir: "Kentin her köşesine estetik dokunuşlar yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla şehre güzellik katıyor. Başkan Mustafa Demir, "Kentimizin her köşesinde daha kullanışlı yaşam alanları ve buna bağlı olarak çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Mevsim şartlarına göre kendi ürettiğimiz çiçeklerle daima kentimizi rengarenk olacak şekilde süslüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yandan atık ısı ile kendi seralarında ürettiği çiçeklerle estetik dokunuşlar yaparken, bir yandan da parkların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler, 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan parklar, millet bahçesi, mesire alanları, kavşaklar, orta refüjler, sahil şeritleri, bulvarlar ve parklarda yoğun bir tempoyla vatandaşlara hizmet için çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim şartlarına göre seçilen çiçeklerle rengarenk alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor. Peyzaj çalışmaları ile birlikte tüm yeşil alanlarda da her gün temizlik yapılıyor. Refüjlerde yer alan ağaçlar, süs bitkileri ve güllerin ise budanması ve çapalanması da titizlikle yürütülüyor. Ayrıca parklardaki aydınlatmalar ve kent mobilyalarının bakım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Vatan Caddesi, Alaçam Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Alparslan Bulvarı peyzaj düzenlemeleri ile estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Peyzaj uygulamaları ile estetik görünüme kavuşan bölgelere aynı zamanda suyu tasarruflu kullanmak için otomatik sulama hatları döşeniyor.



Kente estetik dokunuşlar

Kentin her köşesinde Büyükşehir Belediyesi olarak daha kullanışlı yaşam alanları ve buna bağlı olarak peyzaj düzenlemeleri yapıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşların sağlıklı ve estetik yaşam alanlarında daha mutlu olacağına inanıyor ve şehrimizin her bölgesinde estetik peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Ekiplerimiz doğanın ritmine ayak uydurarak çalışıyor. Mevsim şartlarına göre kendi ürettiğimiz çiçeklerle daima kentimizi rengârenk olacak şekilde süslüyoruz" dedi.



"Rengarenk bir görünüm kazandırıyoruz"

Mevcut alanların bakım ve yeni düzenlemeler ile yemyeşil bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Park Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin ise, "Refüjlere estetik dokunuşlar ve peyzaj düzenlemeleri ile yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçekleri buralarda kullanarak şehrimiz rengarenk bir görünüme kavuşuyor. Çalışma yapılan alanlarda araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle tankerle sulama yapmak tehlikeli. Bu nedenle otomatik sulama çalışmalarına daha fazla önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

