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Başkan Demirtaş: "Dolu dolu bir 2.5 yıl geçireceğiz"

İHA

Başkan Demirtaş: "Dolu dolu bir 2.5 yıl geçireceğiz"

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Maddi tablo ve üzerine eklenen pandemi dolayısıyla, rutin hizmetlerin yapıldığı belediyecilik anlayışını geride bırakarak makam koltuğunda oturan değil, her an her yerde rastlayacağınız bir başkan profili ile halkımızla hep birlikte İlkadım ilçemiz için dolu dolu bir iki buçuk yıl geçireceğiz“ dedi.
İlkadım ilçesine hizmet veren muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek talep, öneri ve şikâyetlerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Ihlamur Kafe’de gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personeller de katıldı. Toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü salgını sonrasında düzenlenen ilk istişare toplantısında belediye olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldıkları önlemleri anlattı. Demirtaş, "Bu zor dönemde hassasiyetle tüm ekiplerimiz hemşerilerimize yardımcı olmaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. 179 ülkede salgının devam ettiği ve yüzyılda bir insanoğlunun karşılaşacağı zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Belli bir ölçüde gerilemiş olabilir fakat henüz salgın bitmiş değil. Bu pandemi süreci içerisinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla el ele vererek bu süreç elbette geçecek. Yeni normal bir döneme girdik. Rabbim milletimizi korusun, devletimize ve bu aziz millete canla başla hizmet eden tüm kamu çalışanlarına ve işçilerimize kolaylıklar versin" diye konuştu.

“Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız”
Muhtarların vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Demirtaş, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni imar alanlarına yer altı box sistemi”
Görev geldiği günden itibaren belediyenin geçmiş dönemde bıraktığı borçları sıkı bir mali disiplin politikası uygulayarak bu gün itibarıyla oturan bir belediye başkanı değil her an her yerde sahada olacağının altını çizen Başkan Demirtaş, ”İlçemizde dokunmadığımız mahallemiz kalmayacak. Ülkemizin temelde alt yapı sorunları var. Bizim gibi eski şehirlerde bu daha da büyük. Yer altı box sistemi olamadığı için aç kapa mantığıyla alt yapı kurumları ile kör döğüşü içerisindeyiz. Bu konuda en büyük şansız belediyede biziz. Bunu da köklü bir değişime uğratmamız da mümkün değil. Yeni imara açılan alanlarda hizmet kanalları oluşturarak bu alt yapı meselesini ortadan kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hasta Refakatçi Evi yakında İlkadım’da”
İlçeye değer katacak projeleri muhtarla paylaşan Başkan Demirtaş, "İlk olarak Canik Şehir Hastanesi ve ilçe sınırları içerisinde bulunan hastaneler bölgesine de hitap edecek orta noktadaki belediyeye ait yerimize Hasta ve Refakatçi Evi projemizi yapacağız. Projemiz şu an son aşamasında. Buradaki muradımız başka illerden ilçemize gelen vatandaşlarımızı barındıracak 100 kişilik kapasitesi olan bir ortam hazırlamak istiyoruz” dedi.

“Kentsel dönüşüm uzun süreç isteyen bir durum”
"Riskli alan kapsamında olan Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı mahallelerimizde kentsel dönüşüm için değerleri güncelleyerek hak sahiplerinin tespitini yapıp, bu mahallelerimizde toplantı yapıp dönüşümü yapacak büyük firmalarla birlikte belediyeyi de bu işe katarak çözüm üretmeye çalışacağız" diyen Başkan Demirtaş, ”Bunun sonucunda bu iş ya olacak ya da olmayacak. Biz daha yapılacak projeleri göremedik. Güzel projeler olursa Kökçüoğlu, Reşadiye, Fatih gibi dönüşüme hazırlanacak olan mahallelerimizi tetikler. Ama maalesef çok uzun süreç isteyen bir durum. Birden bire kentsel dönüşüm olmuyor. Dolayısıyla çok uzun bir yol bizi bekliyor” sözlerine yer verdi.

“İkinci Bahar ile yaşlılarımızın yüzünü güldüreceğiz”
"Derebahçe Mahallesi'ne yapılması düşünülen Türkiye'de bir ilk olacak olan ”İkinci Bahar” projemizle eli öpülesi yaşlılarımız ömürlerinin ikinci baharını nezih bir mekânda geçirmesini sağlayacağız" diyen Başkan Demirtaş, "Evlerinde alınacak yaşlı büyüklerimizi hem sohbet edebilecekleri zaman zamanda şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini sağlık çalışanlarımızın gözetiminde gezdirerek akşam ise tek tek evlerine ulaştıracağız” diye konuştu.

“Mevcut parklarımızı modernize edip yenilerini ilçeye kazandıracağız”
İlçede bulunan tüm parkları ileriki süreç içerisinde tamamen yenilerek çocukların ve gençlerin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallede çoğaltılması adına programlı sıkı bir çalışma içerisinde olacaklarını da anlatan Başkan Demirtaş, "Parklarımızı özellikle modern çağa yakışır bir şekilde tasarlayıp uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Çok Amaçlı Salon'un müjdesini verdi
Karasamsun Mahallesi’yle birlikte çevre mahallelere de hizmet verecek olan "Çok Amaçlı Salon" projesinin de müjdesini veren Başkan Demirtaş, “50 dönüm bir arazi üzerinde inşa edeceğiz çok amaçlı salonumuzda nişan, düğün, toplantı gibi etkinliklerin yapılabileceği iç ve dış yalıtımı ile çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek, 500 kişilik çok amaçlı bir salonu, mutfak ve çay ocağı, engelli bay ve bayan WC, yine bay ve bayan mescitleri bulunacak. Ayrıca açık alanda oyun grupları, oturma yerleri, kapalı ve açık otopark alanları yer alacak” ifadelerini kullandı.
Tek tek söz alan muhtarlar, Covid19 sürecinde belediyenin maske, kumanya ve dezenfeksiyon desteklerinden ötürü Başkan Demirtaş’a teşekkür etti. Ayrıca Başkan Demirtaş toplantı esnasında muhtarların kendisine yöneltilen sorularına da cevap verdi.

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