Samsun'da pikniğe saat kısıtlaması

Çeşitli illerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Samsun'da ikinci kez önlemler açıklanarak tescilli piknik ve mesire alanları ile korunan alanlarda 2 ay boyunca saat 19.00’dan sonra ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde havaların aşırı derecede ısınmasının yanı sıra, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması sonucunda yurdumuzun birçok noktasında kasıt veya kusur sonucu orman yangınları çıktığı ve her gün bu yangınlara yenilerinin eklendiği bilinmektedir. Buradan hareketle, ilimizde de meydana gelebilecek yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla, aşağıda listeleri verilen tescilli piknik ve mesire alanları ile korunan alanlarda 31 Ekim tarihine kadar saat 19.00’dan sonra ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır" denildi.

İldeki tescilli piknik ve mesire alanları, "Alaçam Tepe Bölmesi, Asarcık Biçincik, Atakum Çakırlar Korosu, Atakum Şifa Ormanı ve Atakent, Ayvacık Uğurlu, Bafra Hayat Suyu, Çarşamba Hürriyet, Havza Kaplıcalar ve Kılavuz, İlkadım Mahmur Dağı, Ondokuz Mayıs Aydın Pınar, Samsun Hasköy Korusu, Tekkeköy Masal Diyarı, Terme Çoban Yatağı, Vezirköprü Çeltek ve Ovacık Soğuksu, Yakakent Çam Gölü" şeklinde sıralandı. Korunan alanlarla ilgiliyse şu bilgiler verildi:

"Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Çarşamba Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ve Yeşilırmak Deltası Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, Tekkeköy Bayraktepe Tabiat Parkı, Terme Amazon Tabiat Parkı, Yeşilırmak Deltası Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Vezirköprü Vezirsuyu Tabiat Parkı ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Ondokuz Mayıs İlçesi Sarıgazel Tabiat Parkı, Ondokuz Mayıs, Bafra, Alaçam Yakakent ilçeleri Kızılırmak Deltası Ramsar Sulak Alanları."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.