Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanınca hastanede iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçen şahıs tedavisinin ardından narkotik polisi tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak yaralandı. Bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti. Hastanede F.A.'nın iç çamaşırında ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheli H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi ve çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı F.A. hastanedeki 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. F.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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