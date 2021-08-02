19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi

İHA

19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) derece yapan öğrencileri tebrik ederek, altın hediye etti.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 2021 YKS’de derece yapan öğrencileri makamında ağırladı. YKS 2021’de E.A ‘da Türkiye 68. olan Merve Gül Yılmaz, Türkiye E.A. 73. Nadir Arda Oral, E.A Türkiye 79. İrem Beyza Yiğiter, sayısal Türkiye 87. Zeynep Coşkun, sayısal Türkiye 1186. Muhammet Tahsin Taşkın, sayısal 3044. İrem Doğru ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Başkan Topaloğlu öğrencileri altın ile ödüllendirdi.
Öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şunları söyledi:
“Bizim geleceğimiz olan siz gençlerin bu derece başarı göstermesi bizleri gururlandırıyor. Ben bu başarıda emek veren öğretmenlerinizi, ailelerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Üniversite hayatınızda aynı başarıları göstermenizi temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum’da trap atışları nefes kesti
YEREL HABERLER Atakum’da trap atışları nefes kesti
Terme'de fırınlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Terme'de fırınlara sıkı denetim
Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bıçaklanınca hastanede iç çamaşırından uyuşturucu ...
Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
Uzm. Dr. Hayati Akbaş: "Estetik cerrahi abartıya kaçmadan daima makulü gözeterek yapılmalı"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Hayati Akbaş: "Estetik cerrahi abartıya ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltında
Samsun'da pikniğe saat kısıtlaması
YEREL HABERLER Samsun'da pikniğe saat kısıtlaması
Yaralı leyleğin imdadına jandarma ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yaralı leyleğin imdadına jandarma ekipleri yetişti
Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Başkan Demirtaş: "Dolu dolu bir 2.5 yıl geçireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Dolu dolu bir 2.5 yıl geçireceğiz"
Huzurevinde “Bocce” heyecanı
YEREL HABERLER Huzurevinde “Bocce” heyecanı
Üniversite, şehir ve sanayi iş birliği kapsamında OMÜ Danışma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Üniversite, şehir ve sanayi iş birliği kapsamında OMÜ ...
Başkan Demir: "Kentin her köşesine estetik dokunuşlar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Kentin her köşesine estetik dokunuşlar ...
Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans ...
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy OMÜ danışma kuruluna seçildi
YEREL HABERLER Vakıflar Genel Müdürü Ersoy OMÜ danışma kuruluna ...
Samsun'da korona aşısı olana dondurma bedava
YEREL HABERLER Samsun'da korona aşısı olana dondurma bedava
Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Samsun'da küçük çaplı örtü yangını söndürüldü Samsun Valiliği yangınla ilgili uyardı: "Sosyal medyadan paylaşılan farklı bilgilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz"
YEREL HABERLER Samsun'da küçük çaplı örtü yangını söndürüldü Samsun ...
Samsun'da orman yangını; 7 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Samsun'da orman yangını; 7 hektarlık alan zarar gördü
Kavak Tanıtım Günlerine büyük ilgili Başkan Sarıcaoğlu: "Kavak'ta çok büyük değerlerimiz var"
YEREL HABERLER Kavak Tanıtım Günlerine büyük ilgili Başkan ...
Samsun’da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor Başkan Demirtaş: “Yol olmayan yere hizmet gitmez”
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar ...