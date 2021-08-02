19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) derece yapan öğrencileri tebrik ederek, altın hediye etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 2021 YKS’de derece yapan öğrencileri makamında ağırladı. YKS 2021’de E.A ‘da Türkiye 68. olan Merve Gül Yılmaz, Türkiye E.A. 73. Nadir Arda Oral, E.A Türkiye 79. İrem Beyza Yiğiter, sayısal Türkiye 87. Zeynep Coşkun, sayısal Türkiye 1186. Muhammet Tahsin Taşkın, sayısal 3044. İrem Doğru ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Başkan Topaloğlu öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Öğrencilerin başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şunları söyledi:

“Bizim geleceğimiz olan siz gençlerin bu derece başarı göstermesi bizleri gururlandırıyor. Ben bu başarıda emek veren öğretmenlerinizi, ailelerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Üniversite hayatınızda aynı başarıları göstermenizi temenni ediyorum.”

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