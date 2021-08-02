Subaşı'ndaki ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidi yeniden inşa edilecek Büyükşehir tarihe sahip çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi ile bölgedeki ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidini de yeniden inşa edecek. Başkan Mustafa Demir, "Birçok değerimizi yok olmaktan kurtardık. Bundan sonra da ecdadımızdan kalan tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Samsun'da; Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Kentin geçmişine tanıklık eden Subaşı Meydanı'ndaki Sa’di Bey Mescidi de alanda yapılan Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi ile birlikte aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi hayata geçen proje ile hem bölgenin otopark ihtiyacını gideriyor hem de Osmanlı mirasını günümüze yeniden taşıyor.



"Tarihi yapıların yok olmasına asla izin vermeyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidini yeniden aynı bölgeye aslına uygun olarak inşa edecek. Tarihi yapıların yok olmasına asla izin vermediklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin de olamayacağı inancıyla tarihi değerlerimizi yeniden kent belleğine kazandıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Subaşı'nda yaptığımız proje ile de hem bölgedeki otopark problemini çözeceğiz hem de tarihi eserlerimizi günümüzde yeniden yaşatacağız. Bugüne kadar birçok değerimizi yok olmaktan kurtardık. Bundan sonra da ecdadımızdan kalan tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

1420 yılında Subaşı Meydanı’nda dört yol kavşağında yapılarak ibadete açılan ve kentin Osmanlı yönetimine geçmesinin ardından ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidi (Subaşı Yeraltı Camii) 1932 yılında yıkıldı. 1940 yılında Yeraltı Çarşısı olarak inşa edilen alana 1979 yılında Subaşı Yeraltı Camii yapıldı.

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