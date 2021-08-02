Uluslararası Samsun Çalıştayı "Göçebe Tuvaller" sergisi ile başladı

Göçebe Tuvaller Uluslararası Bağımsız Sanatçılar Topluluğu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğinde 45 sanatçının katılacağı Uluslararası Samsun Çalıştayı, sanatçıların toplam 60 eserinin bulunduğu Göçebe Tuvaller sergisinin açılışıyla başladı.

Sanat danışmanlığını Muhip Süeltürk ve sanat koordinatörlüğünü Nergis Orhon Soydaner'in yaptığı sergi, doğa, kuşlar ve göç yolları gibi konularda toplumsal hafızanın geri dönüşümünü resimle buluşturmak, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçı ile dönüşümlü olarak etkinliklerde bulunmak, sanatla beraber doğayı korumaya dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Serginin açılışıyla birlikte düzenlenen sergide eseri bulunan sanatçıların katılımıyla yapılacak Samsun Çalıştayı da başladı. 35 Ağustos tarihleri arasında Güzel Sanatlar Kampüsü'nde gerçekleştirilecek çalıştayda sanatçılar kampüs bahçesinde kente dair eserler hazırlayacak. Bu şekilde yerel dokudaki bağları evrensele taşımak ve eserleri sanatseverlerle buluşturmak, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kral mezarları, Amazon köyü, Bandırma gemisi, 19 Mayıs ve İlkadım gibi evrensel değerlere dikkat çekilerek sanatla harmanlanmış bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Samsunlu sanatçılarla köprü kurmak ve üretilen eserleri dünya sanat platformlarında tanıtmak amacını da taşıyan sergi, 210 Ağustos tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Sergi ve çalıştayın açılışı için fakültede düzenlenen törene OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Tarık Yazar, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Göçebe Tuvaller Sanat Danışmanı Muhip Süeltürk, sanatçı ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar açılan sergiyi inceledi.

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