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Baba-kız aynı liseden mezun oldu Kızının velisi olarak gittiği okuldan kızı ile birlikte mezun olarak çıktı

İHA

Baba-kız aynı liseden mezun oldu Kızının velisi olarak gittiği okuldan kızı ile birlikte mezun olarak çıktı

Samsun'da yaşayan 42 yaşındaki Orhan Uyar, kızının gittiği liseden onunla birlikte mezun oldu. 25 yıl aradan sonra kızıyla birlikte diploma almanın mutluluğunu yaşayan Uyar, hedefinin üniversite okumak olduğunu söyledi.
25 yıl önce ara vermek zorunda olduğu lise eğitimi tekrar devam ettirme kararı alan Orhan Uyar, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı sene kızı İrem Uyar ise Adalet Bölümü'nü bitirdi. Okulu başarı ile tamamlayan baba ile kızının diplomalarını İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen takdim etti.

"Eğitim şart"
Kızı ile aynı okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Orhan Uyar, "Ben normalde 1996 1997 yılı mezunu olacaktım. Yıllar sonra yarım kalan mücadelemi bitirmek istedim. Kızımın ve çevremin yardımı ile bitirdim. Mutluyum. Ortaokul mezununun hiç bir değerinin olmadığını gördüm. İleriye dönük üniversiteye devam etmeyi düşünüyorum. Eğitim şart diyorum. Zorunlu derslerim vardı. Fazla bir derse girmem gerekmedi. Geldim okula normal bir öğrenci gibi sınava girdim. Kızımın bilgilerinden de faydalandım" dedi.

"Babama yardım ettim"
Kimi zaman ders konusunda babasına yardımcı olduğunu belirten İrem Uyar, "Ben ders çalışırken babam da geldi. Birlikte çalışmalarımız oldu. Ben de adalet bölümünden mezun oldum. Okula 2017 yılında başladım. Babam teşvik etti. Üniversite aşamasında sağlıkla ilgili bir bölüm düşünüyorum. Biz de seneye babamla üniversite sınavına girmeyi düşünüyoruz. Nasip olursa aynı üniversiteye gidebiliriz" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen azimlerinde dolayı baba Orhan Uyar ve kızı İrem Uyar'ı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

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