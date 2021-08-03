Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Oğuzhan UYSAL/TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ferdi Yılmaz (27), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolunun 62´nci kilometresinde meydana geldi. Alaattin A. yönetimindeki 34 EJ 3833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden bisikletli Ferdi Yılmaz´a çarptıktan sonra devrildi. Kazada Ferdi Yılmaz hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Alaatin A. ise hafif yaralandı
Terme 100'üncü Yıl İlçe Halk Kütüphanesi´nde çalıştığı belirtilen Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Alaattin A. ise yaralarına müdahale edildikten sonra gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Oğuzhan UYSAL
2021-08-03 13:04:38
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