Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

İHA

Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçları için 9 farklı bölgede şarj cihaz istasyonları kurdu.
Engellilerin hayatını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine katılmalarını sağlamaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. ‘Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj Cihaz İstasyonu Projesi’ni tamamlayan belediye, şarj istasyonları oluşturdu.
Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde enerji nakil noktalarına yakın olan Sevgi Kafe, Liman Kavşağı (Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi), Batı Park, Panorama Müzesi (Valilik), Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme Ve Rehabilitasyon Merkezi, Piazza AVM Avlusu (Üst Geçit Altı), Cumhuriyet Meydanı, Samsun Millet Bahçesi ve Sanat Merkezi önündeki alanda kurulumu yapılan 9 istasyon, ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylere her desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Demir, şunları söyledi:
“Fiziksel engeli bulunan kardeşlerimiz, elektrikli araçlarını şarj edebilmek için bizden istasyon talep etmişti. Biz de hemen gerekli çalışmayı başlatarak müjdesini vermiştik. Proje kapsamında 9 istasyonumuzu hizmete sunduk. İstedikleri zaman akülü araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler. Onların hayatına böyle güzel hizmetlerle dokunmak bizleri de çok mutlu ediyor. Hayırlı olsun.“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Altındaki düşüşün sebebi ‘değersiz dolar’
YEREL HABERLER Altındaki düşüşün sebebi ‘değersiz dolar’
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Samsun'da Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açılacak
YEREL HABERLER Samsun'da Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ...
Atakum Belediyesi, evlere dayanışmayı taşıyor Atakum Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine evde destek
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi, evlere dayanışmayı taşıyor Atakum ...
Baba-kız aynı liseden mezun oldu Kızının velisi olarak gittiği okuldan kızı ile birlikte mezun olarak çıktı
YEREL HABERLER Baba-kız aynı liseden mezun oldu Kızının velisi ...
Uluslararası Samsun Çalıştayı "Göçebe Tuvaller" sergisi ile başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Samsun Çalıştayı "Göçebe Tuvaller" ...
Subaşı'ndaki ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidi yeniden inşa edilecek Büyükşehir tarihe sahip çıktı
YEREL HABERLER Subaşı'ndaki ilk dini mekan olan Sa’di Bey Mescidi ...
Başkan Deveci’den Atakumlulara çağrı: “Doğamıza sahip çıkalım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den Atakumlulara çağrı: “Doğamıza sahip ...
Mezgit ve barbun tezgaha gelince balığa rağbet arttı
YEREL HABERLER Mezgit ve barbun tezgaha gelince balığa rağbet arttı
Azerbaycan’ın itfaiye konvoyu Samsun’a ulaştı
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın itfaiye konvoyu Samsun’a ulaştı
Başkan Özdemir: "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde ...
Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ...
5 ildeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER 5 ildeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
OMÜ Rektörü Yavuz Ünal yüz yüze eğitim müjdesini verdi
YEREL HABERLER OMÜ Rektörü Yavuz Ünal yüz yüze eğitim müjdesini ...
İlkadım’da sıcak asfalt atağı
YEREL HABERLER İlkadım’da sıcak asfalt atağı
Büyükşehir Kur'an-ı Kerim kursu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kur'an-ı Kerim kursu açtı
Samsun'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 ...
Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı
Çalışma ortamının uygun olmaması iş performansı düşürebilir İnsan sağlığında çalışma ortamının önemi
YEREL HABERLER Çalışma ortamının uygun olmaması iş performansı ...
Samsun’da doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu
YEREL HABERLER Samsun’da doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu
Başkan Topaloğlu: “Projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Projelerimizi hayata geçirmeye ...
Atakum’da trap atışları nefes kesti
YEREL HABERLER Atakum’da trap atışları nefes kesti
19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta derece yapan öğrencilere altın hediyesi