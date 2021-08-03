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Yeşil altının kilosu 30 lira Sokakta bamya satışları devam ediyor Boyutu büyüdükçe fiyatı azalan bamya ailelere gelir kapısı oluyor

İHA

Yeşil altının kilosu 30 lira Sokakta bamya satışları devam ediyor Boyutu büyüdükçe fiyatı azalan bamya ailelere gelir kapısı oluyor

Samsun’da sokakta köylü kadınlar tarafından satılan bamya, kilosu 30 liradan alıcı buluyor.
Samsunlu kadınlar ve bazı öğrenciler evlerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları şehir merkezindeki kaldırımlarda satıyor. Yılın altıncı ayından itibaren Samsun’un şehir merkezindeki işlek caddelere konuşlanan satıcılar, bahçelerinde yetiştirdikleri bamyalarını kaldırımlardaki tezgahlarından alıcılara ulaştırıyor. Yarım kiloluk poşetler halinde hazırlanan bamyaların paket fiyatı boyutlarına göre 5 TL’den başlayıp, 15 TL’ye kadar çıkıyor.
Günde 100200 TL arasında satış gerçekleştirdiklerini ifade eden lise 4. sınıf öğrencisi Polat Kabadayı, “Bamya satışları şu anda düşük gidiyor. Yeni yeni işler açılıyor. Tek tük alanlar oluyor ama genelde ucuza almak istiyorlar. Büyük bamyalar 5 TL, orta boy bamyalar 7,510 TL, küçük boy bamyalar ise 15 TL’den satılıyor. Bamyada boy büyüdükçe fiyat düşüyor çünkü en değerlileri en küçük boydakiler oluyor. Küçük bamyalar daha çok rağbet görüyor. Daha lezzetli olduğu da söyleniyor. Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Her sene bamya satıyorum. Ailem topluyor ben de onlara destek olmak için satıyorum. Günde 100 TL ile 200 TL arasında satış yapıyoruz. Bamya toplamak çok zahmetli bir iş. Güneşin altında toplamak, temizlemek, paketlemek büyük çaba gerektiriyor. İnsanların bamya fiyatlarını pahalı bulması, olmayacak ucuzlukta fiyat biçmesi bizi üzüyor. Zahmetli bir ürün olduğunu anlatıyoruz ama insanlar buna bakmıyorlar. Sürekli indirim yapmaya çalışıyorlar bu da bizi zorluyor. Emeğimizin karşılığını verseler çalışmaktan hiç yorulmayız” dedi.
Bamya fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar ise şunları söylediler:
“Fiyatlar biraz pahalı ama bamyanın zahmeti de çok. Geçen sene de aynı fiyata ürün satılıyordu. Köylüler de bunu büyük zahmet ile topluyorlar. Ben bamyanın sulu yemeğini yapmayı biliyorum. Aslında kızarma ve turşu da yapılıyormuş. Onlar da güzeldir diye düşünüyorum.”
Satıcılar, il genelinde en işlek caddeler üzerinde bulunan kaldırımların çoğunda bahçelerinden topladıkları vatandaşlara ulaştırarak, evlerine ekonomik destek sağlamaya çalışıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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