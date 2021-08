SAMÜ, Horizon 2020 projesinde Samsun Üniversitesi, Avrupa kıyı kentlerinde iklim direncini artırmaya yönelik 10 milyon Avroluk Horizon 2020 projesinde yer alacak

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Avrupa kıyı kentlerinde iklim direncini artırmayı amaçlayan 10 milyon avro bütçeli Horizon 2020 projesinde yer aldığını duyurdu.

Dört yıl sürecek olan SCORE projesi, (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities), kıyı kentlerinde iklim direncini hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak için 9 Avrupa 1 Asya kıyı kentini 'yaşayan laboratuvar (Living labs)' ağı aracılığıyla birbirine bağlayarak, gelişmiş dijital teknolojiler ile desteklenmiş Ekosistem Tabanlı Yaklaşım (EBA) ile kapsamlı bir çözüm stratejisi sunmayı hedefliyor.

Aşırı hava olaylarındaki artış, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi, Avrupa kıyı kentleri tarafından acilen ele alınması gereken büyük zorluklardır. The Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Avrupa şehirlerinin iklim değişikliğine karşı direncini artırmak için gerekli çözüm yöntemleri uygulamaya konulmazsa, Avrupa'da aşırı hava koşullarının neden olduğu ölümlerin 1981 ile 2010 arasında yılda 3.000'den 2071 ile 2100 arasında 152 bine yükselmesi

Bekleniyor.

Avrupa kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı direncini artırmak amacıyla, Sligo Teknoloji Enstitüsü’nden (İrlanda) Dr. Salem Gharbia, Avrupa komisyonu tarafından 10 milyon euroluk bütçe ile finanse edilen Horizon 2020 SCORE araştırma projesinde uluslararası bilimsel kurumlar, şehirler ve KOBİ'lerden oluşan konsorsiyuma liderlik edecek.

SCORE projesinin disiplinlerarası ekibi; çevre bilimi ve politikası, iklim modellemesi, vatandaş bilimi ve sosyal bilimler, veri yönetimi, kıyı yönetimi, kıyı mühendisliği ve güvenlik dahil olmak üzere çok çeşitli uzmanlıkları olan; üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler ve KOBİ'lerin yer aldığı lider 28 kuruluştan oluşuyor.

Proje; vatandaş bilimini, prototip kıyı kenti erken uyarı sistemlerinin kullanımı aşamasında dahil edecek ve açık, erişilebilir 'digital twin' araçlar ile Avrupa kıyı kentlerinde iklim direncinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini ve kontrolünü sağlamayı amaçlıyor. Proje Samsun ile birlikte İrlanda, İspanya, Portekiz, İtalya, Slovenya ve Polonya'daki kıyı şehirlerinde iklim direncini artırmayı hedefliyor.

Projenin Samsun Üniversitesi adına yürütücüsü olan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Neslihan Beden, Avrupa'nın dört bir yanından akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen açılış toplantısının ardından şunları söyledi: “SCORE, Avrupa'ya ve ülkemize kıyı kentlerinde aşırı iklim olaylarına karşı iklim direncini artırmak için gelişletirilebilir ve bir ağ yardımı ile şehirden şehire aktarılabilir çözümler sağlayacak. Samsun ili olarak projenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ortaklarımızla birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birlikte çalışacak, ortak öğrenme ve aktarım metodunu kullanan bir kıyı kentleri ağı oluşturacağız. SCORE, akademi, sanayi ve yerel yönetimler arasında sağlam ve verimli işbirlikleri kurmayı amaçlamaktadır. 28 ortak olarak farklı uzmanlık alanlarımızı ortak bir hedef doğrultusunda birleştirerek, Avrupa kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu temel iklim sorunlarını ele alacak ve birlikte çözümler üreteceğiz.”

SCORE, ekosistem t0emelli çözümleri ve akıllı kıyı kenti politikalarını güçlendirmek için entegre bir kıyı bölgesi yönetimi çerçevesi kuracak ve Paris Anlaşması doğrultusunda kıyı kentlerinin iklim değişikliğine uyumu konusunda Avrupa’da öncü olmayı hedefliyor.

Projede yer alan şehirler ise şunlar:

Sligo ve Dublin (İrlanda), Barselona/Vilanova i la Geltrú, Benidorm ve Basque Country (İspanya); Oeiras (Portekiz); Massa, Italya; Koper, Slovenya; Gdansk, Polonya; Samsun, Turkiye.

