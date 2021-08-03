Canik Belediyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Canik Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi tarafından düzenlenen yangın tatbikatında Canik Belediyesi personeline yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amirliği tarafından verilen eğitimde yangın öncesinde alınması gereken tedbirler, yangın sırasında neler yapılması gerektiği ve yangın sonrasında hangi faaliyetlerde bulunması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı şekilde düzenlenen eğitim programını yöneten eğitmen Ercan Kabadayı, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu gereğince resmi kurumlarda ve özel sektörde yangın ve yangın güvenliği hakkında verdikleri eğitimin tüm çalışan personel için zorunlu hale geldiğini belirtti. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin de görev aldığı uygulamalı yangın eğitimiyle ev ve iş yerlerinde; araçlarda; ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlar hakkında Canik Belediyesi personeline bilgi verildi.

Yangın esnasında insanların panik yaptığını söyleyen Ercan Kabadayı, “Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysak panik yapmamamız gerekiyor. Eğer yangın söndürebileceğimiz büyüklükteyse en uygun yangın söndürme cihazını alıp müdahalenin yapılması gerekiyor. Yangın, söndürebileceğimiz büyüklüğü aştıysa çalıştığımız iş yerlerinde, çevremizdeki insanlara yüksek sesle yangın olduğunu haber verip güvenli alanlara geçerek 112’yi aramak gerekir” dedi.

Herhangi bir yangın olayında bütün çalışanların müdahaleci personel sayıldığı bilgisini aktaran Ercan Kabadayı, “Eğer bir yangın oluşursa en yakın yangın söndürme cihazıyla güvenli bir şekilde müdahalenin yapılması gerekiyor. Arkadaşlarımıza da bu şekilde bilgilendirme yapıp tatbikatlarımızı ve eğitimimizi sonlandırdık” diye konuştu.

Türkiye’de artık yeni bir sisteme geçildiğini belirten Kabadayı, itfaiye, polis, ambulans, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ihbar numarasının 112 acil çağrı hattıyla birleştiğini hatırlattı.

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