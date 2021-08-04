Polistik over sendromu olan hastalara şeker uyarısı

Polikistik over sendromu hastalarına beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Hilal Yazıcı, “Bu hastalığın tanısı konulan kişilerin şeker ve şeker içeren besinleri tüketmemeli” dedi.

Polikistik over sendromu hastalığının belirtilerinin adet düzensizliği, kilo artışı, tüylenme, insülin direnci, sivilce (akne), erkek tipi kellik ve infertilite olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Hilal Yazıcı, bu hastalığın tanısı konulan kişilerin şeker ve şeker içeren besinleri tüketmemesi gerektiğini söyledi. Dyt. Hilal Yazıcı, beyaz un, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine tam tahıllar, bulgur, kurubaklagiller gibi lif zengini kompleks karbonhidratlardan ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirtti.



Zengin lifli yiyeceklerle beslenin

Polikistik over sendromu hastalarına çeşitlilik sağlayacakları salatalara öğünlerinde yer vermeyi öneren Dyt. Hilal Yazıcı, “Her gün bir tabak pişmiş sebze yemeği tüketin. Şeker oranı düşük meyvelerden günde 23 adet kabuklu olarak tüketin. Omega3’ten zengin beslenin. Haftada en az 12 gün balık tüketin. Balığı kızartmayın. Bitkisel Omega3 kaynağı olan ceviz, keten tohumu gibi besinleri beslenmenize dâhil edin. Doymuş yağ asitlerinden ve kolesterolden fakir beslenin. Kırmızı et tüketiminin haftada 34 günle sınırlandırılması gerekiyor. Her gün 1 yumurta tüketin ancak kızartmayın. Tereyağ, iç yağ, kuyruk yağ yerine bitkisel yağlar olan zeytin yağ, fındık yağı, ceviz yağı kullanın. Vitamin mineral değerlerinizi kontrol edin. C, E vitaminleri, Beta karoten, çinko, bakır, selenyum, koenzim Q10 (ubikinon), folik asit destekleri polikistik over sendromu üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır "dedi.



Paketli ve hazır gıdalardan uzak durun

Paketli gıdalar, içeriğini bilinmeyen hazır gıdalar, koruyucu ve katkı maddesi içeren besinler, pastane ürünlerinden de uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dyt. Hilal Yazıcı, “Aroma verici hazır çeşnileri yemeklerinizde kullanmayın. Zirai ilaç riskinden dolayı besinler güzelce yıkanmalıdır. Düşük glisemik indeksli beslenme, zengin lifli, düşük doymuş yağ asitli, bitki bazlı protein artışı, balık ve Omega 3 zengini beslenme uygulanmalı, gerektiğinde hekim kontrolünde C, E vitaminleri, beta karoten, çinko, bakır, selenyum, koenzim Q10, folik asit desteği alınmalıdır" diye konuştu.

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