Başkan Kılıç: "Kurslarımızı destekliyoruz"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftülüğü tarafından Terme Ortaokulu’nda açılan Kur’an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy kademeli normalleşme ile birlikte İlçe Müftülüğü tarafından 5 Temmuz’da Terme Ortaokulu’nda açılan Kur’anı Kerim Kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Kur’anı Kerim okumayı öğrenen kurs öğrencilerine Kur’an ve diğer öğrencilere de Tecvidli Kur’anı Kerim öğrenme kitabı hediye etti.

Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kılıç, "Çocuklarımızın böyle kurslara yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Kurslarımızda hem Kur’anı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Çocuklarımıza kurslarımızın faydalı olmasını diliyorum. Kurslarımızda büyük katkısı olan İlçe Müftülüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve eğitim ve öğretim veren görevlilerimize teşekkür ediyorum. ‘Sizin en hayırlınız, Kur’anı öğrenen ve öğretendir’ Hadisi Şerif’ine binaen biz de belediye olarak kurslarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz" dedi.

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