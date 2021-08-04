Samsun Üniversitesi (SAMÜ), ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı.

YKS 2021 kapsamında tercih dönemi içinde, YÖK tarafından 36 Ağustos tarihlerinde Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı gerçekleştiriliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen sanal fuarda 200 üniversite iştirak ediyor.

Tercih döneminde tercih yapacak öğrenciler, üniversitelere ve programlarına dijital ortamda ulaşabiliyor. Samsun Üniversitesi, bünyesindeki tüm fakülte, yüksek okullar ve programlarıyla sanal fuarda yer alıyor. Tercih yapacak öğrenciler, üniversitenin yer aldığı sayfada, tanıtım materyallerine ulaşabiliyor ve öğretim üyelerinden oluşan temsilcilerle dijital ortamda bir araya gelme imkanı bulabiliyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aday öğrenciler, 6 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuara kurumun web sitesinden ulaşabiliyor.

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