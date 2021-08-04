Çantasından uyuşturucu çıkan kadından gazetecilere tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çantasından uyuşturucu çıkan kadından gazetecilere tepki

DHA

Çantasından uyuşturucu çıkan kadından gazetecilere tepki


Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Esra E.'nin çantasında uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yazıklar olsun, neyi çekiyorsunuz?" diye seslendi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Terminali'nde, şüphelendiği Esra E.'yi durdurarak üzerinde arama yaptı. Esra E.'nin çantasında ve üzerinde 39 gram metamfetamin ele geçirildi. Esra E., 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Esra E., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yazıklar olsun, neyi çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-08-04 12:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı
YEREL HABERLER Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ ...
Atakum Belediyesi’nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı Başkan Deveci: “Bu bizim insanlık görevimiz”
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden yangın bölgesiyle dayanışma ...
SAMÜ ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda
YEREL HABERLER SAMÜ ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’nda
Başkan Kılıç: "Kurslarımızı destekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Kurslarımızı destekliyoruz"
Polistik over sendromu olan hastalara şeker uyarısı
YEREL HABERLER Polistik over sendromu olan hastalara şeker uyarısı
Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi
Samsun´da doğal kum plajı çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Samsun´da doğal kum plajı çöplüğe döndü
5 binde 1 görülen hastalığa yakalanan bebek erken müdahale ile iyileşti
YEREL HABERLER 5 binde 1 görülen hastalığa yakalanan bebek erken ...
Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü
YEREL HABERLER Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü
Ressamlar Samsun'da buluştu
YEREL HABERLER Ressamlar Samsun'da buluştu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Otomobil süs havuzuna girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil süs havuzuna girdi: 2 yaralı
Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti Rakamlarla Samsun
YEREL HABERLER Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte ...
Canik Belediyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Hareket kısıtlamalarına neden olan skolyoz tedavi edilebilir
YEREL HABERLER Hareket kısıtlamalarına neden olan skolyoz tedavi ...
SAMÜ, Horizon 2020 projesinde Samsun Üniversitesi, Avrupa kıyı kentlerinde iklim direncini artırmaya yönelik 10 milyon Avroluk Horizon 2020 projesinde yer alacak
YEREL HABERLER SAMÜ, Horizon 2020 projesinde Samsun Üniversitesi, ...
Yeşil altının kilosu 30 lira Sokakta bamya satışları devam ediyor Boyutu büyüdükçe fiyatı azalan bamya ailelere gelir kapısı oluyor
YEREL HABERLER Yeşil altının kilosu 30 lira Sokakta bamya satışları ...
Demirtaş: “Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyoruz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri ...
Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları
YEREL HABERLER Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Altındaki düşüşün sebebi ‘değersiz dolar’
YEREL HABERLER Altındaki düşüşün sebebi ‘değersiz dolar’
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Samsun'da Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açılacak
YEREL HABERLER Samsun'da Fildişi Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ...