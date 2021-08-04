Beyin kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

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Samsun'da beyin kanaması geçiren yaşlı adam Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Kadir A., beyin kanaması geçirip Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen yaşlı adam için Samsun'dan ilçeye Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter sevk edildi. Kadir A. ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

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