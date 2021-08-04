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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 884 kişi yakalandı

İHA

Samsun'da 884 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temmuz ayı içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda 884 şahıs yakalanırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda birçok aranan şahsı yakalayıp, suç unsurlarına da el koydu.

Operasyonel çalışmalarda 884 kişi yakalandı
Yapılan çalışmalar neticesinde verilen bilgilendirmede, “131 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 252 bin 506 şahsın GBT kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 884 şahıs yakalanmıştır. 135 bin 751 araç kontrol edilmiş, 27 bin 755 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 702 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Çalışmalarda 36 ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği, bin 235 adet çeşitli çaplarda fişek, 22 kurusıkı tabanca, 229 adet kesici alet, 906,8 gr. esrar, 2 kg 6,52 gr. sentetik kannabinoid, 2 kg 161,14 gr metamfetamin, 2.385 adet extasy hap, 9812 adet sentetik ecza (gericalyrca hap), 0,35 gr skunk, 36 bin 400 dal boş makaron ile 6 bin 720 dal dolu makaron, 405 paket sigara, 60 litre içki, 50 litre etil alkol, 345 adet sahte bandrol ile 805 adet etiket, 15 kilogram tütün, 2 adet senet ele geçirilmiştir” denildi.
Trafik denetlemeleri ile ilgili bilgilendirmede ise şu iadelere yer verildi:
“0131 Temmuz 2021 tarihleri arasında 86 bin 608 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 27 bin 296 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 11.606.259 TL cezai işlem uygulanmıştır. 336 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 481 araç trafikten men edilmiştir. 23 araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 578 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 2 bin 585 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 373 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 643 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 119 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 692 araca kırmızı ışık ihlalinden, bin 185 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve(336 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 702 kişiye trafik eğitimi verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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