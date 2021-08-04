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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'da muhtarlar dayanışması

İHA

İlkadım'da muhtarlar dayanışması

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlar bir araya gelerek dayanışma örneği gösterdiler.
Samsun'da İlkadım Muhtarlar Derneği üyeleri Bayraktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında buluştu. İlkadım'da görev yapan 35 muhtarın bir araya geldiği buluşmada, İlkadım Muhtarlar Derneği yaptığı genel kurul sonrası yeni yönetime seçilen yönetim kurulu ile üyeleri bir araya geldi.

"Biz büyük bir aileyiz"
İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanlığına tekrar seçilen Pazar Mahallesi Muhtarı Murat Gökmen Şahin, İlkadım için birlik çağrısında bulundu. Şahin yaptığı konuşmada, "Bizim görevimiz mahallelerimizde ve İlkadım ilçemizde yaşayan herkesin doğumdan ölümüne kadar iyi gününde, kötü gününde yanında olmak. Biz büyük bir aileyiz. Mahallelerimizde ve ilçemizde yaşayan herkesin sorununu taşıdığı ilk kapıyız. Biz birlikte yaşadığımız herkese karşı sorumluyuz. Bu sorumlulukla bize karşı sorumluluğu olanlarında takipçisiyiz. Bugüne kadar İlkadım ilçesinde bireysel çalıştık. Bundan sonra her sorunda muhtarımızla birlikte hareket edeceğiz. Yani hangi mahalle muhtarımızın bir sorunu varsa bunu gidermek için birlikte hareket edeceğiz. Bizim için öncelik mahallelerimizde ve İlkadım ilçemizde yaşayan eşimiz, dostumuz, komşularımızdır. Bundan sonra bize karşı sorumlu olanların sorumluluklarını yerine getirmesinde birlikte takipçileri olacağız. Millete hizmet etmek için görevde olanlardan bulundukları makamları milli hizmet vasıtası olarak görmeyen, eş, dost ve kişisel çıkar amaçlı olarak kullananlarında bundan sonra takipçisiyiz” dedi.
Ayrıca toplantıda İlkadım Muhtarlar Derneğinin gelişimine katkıda bulunan Samsun Muhtarlar Derneği ve Samsun Ziraat Odaları Başkanı Hasan Tütüncü’ye, 19992004 dönemi İlkadım (Gazi) Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Başkan Danışmanı Mehmet Ali Coşkuner’e, önceki dönem Fatih Mahallesi Muhtarı ve Samsunspor Taraftarlar Birliği Başkanı Tonguç Ali Anıl’a verdikleri destekler anısına plaket verildi.

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