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Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman yangınlarında destek vermeye hazır

İHA

Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman yangınlarında destek vermeye hazır

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, “Samsun itfaiyesi ekipman araç gerek olarak şu an iyi bir durumda. Personel takviyesiyle de bunu güçlendireceğiz” dedi.
Orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğun orman işletmelerinde olduğunu belirten İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, şehir itfaiyelerin ise burada destek rolü üstlendiğini belirtti. Arazi yapısına bağlı olarak orman yangınlarında verdikleri desteğin yapısının değiştiğini belirten Rıza Zengin, “Samsun itfaiyesi olarak buradaki orman işletmeleriyle koordine içinde çalışıyoruz. Biz onları zaman zaman şehir yangınlarına çağırdığımız gibi uç noktalarda onlar da bizi ihtiyaç halinde çağırıyor. Bizim arazi yapısına uygun çok aracımız olmamakla birlikte daha çok orman işletmelerine su takviyesi anlamında veya yol kenarlarındaki kıyılardaki ormanlara arazi yapısı uygun olduğunda müdahale edebiliyoruz. Ama daha çok yardımlarımız sarp alanlarda su takviyesi şeklinde oluyor. Aslında yasal olarak da ormanda yangına müdahalenin ana sorumluluğu orman işletmelerindedir. Şehir itfaiyesi olarak, bize ihbarlar gelmekle birlikte duyarsız kalmamakla beraber hemen ekip sevkini sağlıyoruz” diye konuştu.
Samsun itfaiyesinin meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı orman işletmelerine destek vermeye hazır durumda olduğunu belirten Rıza Zengin, “Samsun itfaiyesi ekipman araç gerek olarak şu an iyi bir durumda. Personel takviyesiyle de bunu güçlendireceğiz. Yakın zamanda bir eleman alımı da söz konusu olacak. Okulunu okumuş kişileri de alarak bu gücü kapasiteyi daha da artırmayı hedefliyoruz. Yeni istasyonlarla yine Samsun’un gücünü artırmayı daha kısa zamanda olaylara ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Orman yangınları açısında uçak ve helikopter kadar iş makinelerinin de önemli olduğunu belirten Başkan Zengin, “Orman yangınlarında iş makinelerini de önemsemek lazım. Bu konuda müdahalenin daha çok iş makineleriyle de yapılmasını yanmamış bölgelerin yanan bölgelerden ayırarak bir güvenlik alanlarının oluşturulması önem arz ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten orman yangınlarında havadan müdahalenin dışında karardan müdahalenin çok zor olduğunu arazi şartlarının imkan vermediğini, kara itfaiye araçlarının hareket kabiliyetinin az olduğunu düşünürseniz bu konuda iş makineleri öne çıkıyor. Özellikle paletli iş makinelerinin yeni yollar açarak ormanları ayırarak gitmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimi aylarda Kızılırmak Deltası’nda çıkan yangının da büyük oranda iş makinelerinin katkısıyla kontrol altına alındığını belirten Zengin, “Kızılırmak Deltası’nda zaman zaman alev boyunun yükseldiği anlar oldu. Çünkü ağaç boylarına bağlı olarak, zaman zaman kozalak fırlaması zaman zaman yanan hayvanların yer değişimi bu yangınların ilerlemesine yaygınlaşmasına neden olabiliyor. Özellikle de rüzgar etkili oluyor. Biz orada müdahale ederken öncelikle yanan bölgenin etrafını çevirmek suretiyle, orman işletmeleriyle de koordineli olarak çalıştık. Tamamen yanmamış bölgeyle yanan bölgeyi ayırt ederek bunun kısa sürede kontrol altına alınması sağlandı ve öylece de söndürmüş olduk. Gerçekten orman yangını hele hele Kuş Cenneti ki, araçların girmesine hiç müsait olmayan bir alanda bu mücadele oldukça zordu. İş makineleriyle bu konuda ciddi bir katkı sağlayarak, bizim de etraftan ve uygun yerlerden yaptığımız soğutma çalışmalarıyla bunun önüne geçmiş olduk” sözlerine yer verdi.
Başkan Zengin, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği bir itfaiye ekibinin de Antalya bölgesinde çalışmalara destek vermeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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