SBB'nin “pandemi desteği” sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından pandemi döneminde esnafa verilen 1000 TL’lik destek sözü yerine getirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) tarafından gönderilen listeler doğrultusunda ödemeler yapılmaya devam ediyor. Şuana kadar 5 bin 902 esnafın hesabına para yatırıldı. ESOB tarafından belediyeye iletilen listelerde IBAN numaraları eksik olan 1691 esnafın işlemlerinin de tamamlanıp hafta sonuna kadar ödemelerin yapılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçen mayıs ayında Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) arasında imzalanan “esnafa pandemi desteği” protokolü kapsamında 1000’er TL nakdi destek sağlanmaya devam ediyor. Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnafın, ESOB’a yaptığı başvurular oda tarafından incelendikten sonra bölüm bölüm Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

Yapılacak olan desteğin esnaflara duyurulması, başvuruların toplanması, başvuruların doğruluğunun araştırılması, alınan başvuruların yazılı olarak belediyeye iletilmesi gibi sorumlulukları bulunan ESOB tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 3 bin 164 esnafa ödemeleri geçen haziran ayında yapıldı.

Merkez ilçelerin dışındaki diğer ilçelerdeki esnafların bilgileri ise 26 Temmuz 2021 tarihinde dijital ortamda ESOB tarafından Büyükşehir’e iletildi. İBAN numaraları tamamlanan 2 bin 738 esnafın ödemeleri yapıldı. IBAN bilgileri eksik olan 1691 esnafa ise bilgilerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sonuna kadar ödemeleri yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in verdiği söz dahilinde şu ana kadar 5 bin 902 esnafa ödemeler gerçekleştirildi. Tüm esnaflardan taleplerin toplanması ve sayıların oluşturulması protokol gereği ESOB tarafından yapıldığı için sürecin aksamadan devam ettiği ifade edildi.

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